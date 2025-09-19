В Турции задержали свыше 50 человек по подозрению в связях с ИГИЛ
Об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал на своей странице в X.
“51 DEAŞ Şüphelisini Yakaladık”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2025
🔻DEAŞ terör örgütüne üye olan,
🔻Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,
🔻Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.
Adana, Adıyaman, Amasya,… pic.twitter.com/XSqgxaO05n
Он отметил, что задержанные, являясь членами ИГИЛ, финансировали фейковые гуманитарные организации, связанные с этой организацией, и занимались ее пропагандой через аккаунты в социальных сетях.
Ерликая отметил, что операция проводилась в течение последних двух недель в турецких городах Адана, Адыяман, Амасья, Анкара, Анталья, Балыкесир, Чанаккале, Чанкыры, Чорум, Диярбакыр, Эрзурум, Газиантеп, Хаккари, Хатай, Ыгдыр, Испарта, Стамбул, Измир, Кырыккале, Кыршехир, Килис, Коджаэли, Конья, Мерсин, Мугла, Невшехир, Нигде, Османие, Шанлыурфа, Текирдаг, Токат и Зонгулдак.
У подозреваемых конфискованы документы и цифровые материалы, относящиеся к организации.
Ранее в Стамбуле арестовали очередного мэра.