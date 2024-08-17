В Индии врачи прекратили прием пациентов из-за сексуализированного насилия над их коллегой
По информации Sky News, Индийская медицинская ассоциации (IMA) сообщила, что 24-часовая забастовка началась 17 августа 2024 года в 6 утра по местному времени с отмены неэкстренного лечения, такого как амбулаторные приемы и плановые процедуры.
Массовая забастовка парализовала работу больниц, поскольку для оказания помощи в экстренных случаях были привлечены сотрудники медицинских колледжей.
Дело в том, что сексуализированное насилие в отношении женщин является широко распространенной проблемой в Индии. Считается, что многие преступления остаются незарегистрированными из-за стигматизации и отсутствия доверия к полиции.
Текущая забастовка вызвана убийством 31-летней стажерки-врача, тело которой было найдено 9 августа в колледже, где она работала, в Калькутте.
В убийстве подозревается доброволец полиции, но семья жертвы считает, что это было групповое изнасилование и в нем участвовало больше людей.
Ранее сообщалось, что аргентинская полиция задержала семь человек за предполагаемую связь с
террористической группировкой. В ходе обысков у них обнаружили большое
количество оружия и салафитскую литературу.