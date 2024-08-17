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В Индии врачи прекратили прием пациентов из-за сексуализированного насилия над их коллегой

В Индии врачи устроили забастовку, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 04:12 Фото: AP
Пациентам отказывают в приеме в больницах и клиниках по всей Индии, поскольку более миллиона врачей готовятся присоединиться к забастовке в знак протеста против изнасилования и убийства стажера-медика, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Индийская медицинская ассоциации (IMA) сообщила, что 24-часовая забастовка началась 17 августа 2024 года в 6 утра по местному времени с отмены неэкстренного лечения, такого как амбулаторные приемы и плановые процедуры.

Массовая забастовка парализовала работу больниц, поскольку для оказания помощи в экстренных случаях были привлечены сотрудники медицинских колледжей.

Дело в том, что сексуализированное насилие в отношении женщин является широко распространенной проблемой в Индии. Считается, что многие преступления остаются незарегистрированными из-за стигматизации и отсутствия доверия к полиции.

Текущая забастовка вызвана убийством 31-летней стажерки-врача, тело которой было найдено 9 августа в колледже, где она работала, в Калькутте.

В убийстве подозревается доброволец полиции, но семья жертвы считает, что это было групповое изнасилование и в нем участвовало больше людей.

Ранее сообщалось, что аргентинская полиция задержала семь человек за предполагаемую связь с террористической группировкой. В ходе обысков у них обнаружили большое количество оружия и салафитскую литературу.

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