Индийские врачи отказываются прекращать забастовку из-за жестокого изнасилования их коллеги
По информации CBS News, медики потребовали более безопасных рабочих мест и скорейшего принятия правовых мер после изнасилования и убийства 31-летней женщины-стажера в медицинском колледже и больнице RG Kar в восточной Калькутте.
"Наше бессрочное прекращение работы и сидячая забастовка будут продолжаться до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", – сказала доктор Аникет Махата, представитель бастующих молодых врачей на объекте RG Kar.
В ответ на это правительство обещало создать комитет, который предложит пути повышения безопасности врачей, и призвало их вернуться на работу, но медики не поверили обещанию.
Забастовки начались в Калькутте и быстро распространились на другие города и штаты, превратившись в общенациональную акцию.
Даже болельщики двух крупнейших футбольных клубов штата Западная Бенгалия отложили в сторону извечное соперничество и вышли на улицы города, требуя справедливости для жертвы и безопасности врачей.
Врачи в столице Индии Дели и штате Одиша также пообещали продолжить забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Ранее сообщалось, что в Индии врачи прекратили прием пациентов из-за сексуализированного насилия над их коллегой.