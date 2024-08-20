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Индийские врачи отказываются прекращать забастовку из-за жестокого изнасилования их коллеги

В Индии врачи устроили забастовку, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 05:34 Фото: AP
17 августа 2024 года государственные больницы по всей Индии отказались принимать пациентов, кроме экстренных, из-за жестокого изнасилования и убийства молодой женщины-врача, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, медики потребовали более безопасных рабочих мест и скорейшего принятия правовых мер после изнасилования и убийства 31-летней женщины-стажера в медицинском колледже и больнице RG Kar в восточной Калькутте.

"Наше бессрочное прекращение работы и сидячая забастовка будут продолжаться до тех пор, пока наши требования не будут выполнены", – сказала доктор Аникет Махата, представитель бастующих молодых врачей на объекте RG Kar.

В ответ на это правительство обещало создать комитет, который предложит пути повышения безопасности врачей, и призвало их вернуться на работу, но медики не поверили обещанию.

Забастовки начались в Калькутте и быстро распространились на другие города и штаты, превратившись в общенациональную акцию.

Даже болельщики двух крупнейших футбольных клубов штата Западная Бенгалия отложили в сторону извечное соперничество и вышли на улицы города, требуя справедливости для жертвы и безопасности врачей.

Врачи в столице Индии Дели и штате Одиша также пообещали продолжить забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи прекратили прием пациентов из-за сексуализированного насилия над их коллегой.

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