В Актау задержан мужчина с пистолетом во время полицейской операции

В Актау сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, при котором был обнаружен сигнальный пистолет и патроны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июня пишет Lada.kz со ссылкой на департамент полиции Мангистауской области.

Инцидент произошел в 19 микрорайоне у дома №40. В дежурную часть поступило сообщение о неизвестном мужчине с оружием. В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қару" на место выехали сотрудники полиции и оперативно задержали подозреваемого. Изъятие оружия проходило в присутствии понятых.

По результатам медосвидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. В настоящее время он передан следователям, назначены экспертизы.





Полиция напомнила, что в рамках акции "Қару" граждане, добровольно сдающие оружие и боеприпасы, освобождаются от ответственности и получают денежные компенсации. Однако незаконное хранение и оборот оружия могут повлечь за собой административные или уголовные меры.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жестокое убийство произошло в Усть-Каменогорске, трое человек задержаны.