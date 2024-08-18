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В Монголии нашли уникальную гробницу аристократки в желтом плаще

гробница, Монголия, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 16:01 Фото: sciencedirect
В Монголии нашли гробницу аристократки в желтом шелковом плаще домонгольского периода, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, останки принадлежат современнице Киданьской империи Ляо, которая правила большей частью территории современной Монголии между X и XII веками нашей эры. Исследование гробницы и женщины, которая покоилась в ней, опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia.

"Скелет взрослой женщины в возрасте от 40 до 60 лет, одетой в желтый шелковый плащ, был найден внутри деревянного гроба. Она принадлежала к элите, о чем свидетельствуют золотые серьги, серебряная чаша, бронзовый сосуд, золотой браслет, коралловые и стеклянные бусины, найденные в гробнице. Шелк, вероятно, был изготовлен в Южном Китае", – сообщают ученые.
гробница, Монголия, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 16:01

Фото: sciencedirect

гробница, Монголия, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 16:01

Фото: sciencedirect

Небольшая бронзовая чаша с геометрическими фигурами и тонко выгравированными линиями значительно отличается от других средневековых артефактов Монголии. Она может быть единственным в своем роде предметом или иметь некоторую связь с неизвестной ремесленной традицией.

Находка проливает свет на социальную структуру, торговые сети и погребальные обычаи той эпохи. Она также может полностью изменить понимание политических и культурных изменений, произошедших в монгольской степи в XII-XIII веках.

В июне 2024 года археологи обнаружили самый древний затонувший корабль в мире. Останки судна нашли у побережья Израиля. Возраст находки составляет более чем 3300 лет.

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