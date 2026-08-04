В Италии нашли уникальную гробницу великанов

На итальянском острове Сардиния археологи обнаружили уникальную гробницу гигантов, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тысячи лет, сообщает Zakon.kz.

Так называемые гробницы гигантов – это крупные коллективные захоронения нурагической эпохи (около 1800-238 годов до н. э.).

На сегодняшний день на Сардинии известно около 800 подобных памятников, однако новая находка стала первой двухуровневой гробницей такого типа.

Сооружение расположено на южном склоне горы Красту-Литту на высоте 740 метров над уровнем моря и долгое время было полностью скрыто густой растительностью.

"После расчистки археологи обнаружили, что памятник сохранился практически в первозданном виде", – говорится в публикации издания "Наука", которое приводит данные управление по археологии Министерства культуры Италии.

По предварительным данным, гробница была построена около 1500 года до н. э.

📢 Researchers in Sardinia have announce the discovery of a previously unknown ancient Nuragic "Giants Tomb" Tomba dei Giganti.



Located on the island of Sardinia previously concealed under vegetation it reveals a rare bi-level chamber.



Unique among the roughly 800 known Giants’… pic.twitter.com/86SrkTcPGt — Ancient Hypotheses (@AncientEpoch) August 1, 2026

Внутри сохранились погребальная камера и монументальная экседра – площадка перед входом, где, предположительно, проводились ритуалы.

Особый интерес ученых вызвало внутреннее устройство камеры, разделенной на два уровня. Пока специалисты не могут сказать, связано ли это с особенностями конструкции или имело ритуальное значение.

⚱ Tomb of the Giants Discovered Beneath the Undergrowth Near Macomer, Sardinia https://t.co/tIM9Xplyyd pic.twitter.com/2oEtjECupG — The History Hub (@thehistoryhubs) August 3, 2026

Несмотря на следы незаконных раскопок, археологи нашли фрагменты древней керамики, подтверждающие, что гробницу использовали еще на ранних этапах нурагической культуры. При этом человеческих останков обнаружено не было. Исследования памятника продолжаются.

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