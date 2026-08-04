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Мир

В Италии нашли уникальную гробницу великанов

море, остров, Сардиния, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 12:11 Фото: pexels
На итальянском острове Сардиния археологи обнаружили уникальную гробницу гигантов, возраст которой оценивается примерно в 3,5 тысячи лет, сообщает Zakon.kz.

Так называемые гробницы гигантов – это крупные коллективные захоронения нурагической эпохи (около 1800-238 годов до н. э.).

На сегодняшний день на Сардинии известно около 800 подобных памятников, однако новая находка стала первой двухуровневой гробницей такого типа.

Сооружение расположено на южном склоне горы Красту-Литту на высоте 740 метров над уровнем моря и долгое время было полностью скрыто густой растительностью.

"После расчистки археологи обнаружили, что памятник сохранился практически в первозданном виде", – говорится в публикации издания "Наука", которое приводит данные управление по археологии Министерства культуры Италии.

По предварительным данным, гробница была построена около 1500 года до н. э.

Внутри сохранились погребальная камера и монументальная экседра – площадка перед входом, где, предположительно, проводились ритуалы.

Особый интерес ученых вызвало внутреннее устройство камеры, разделенной на два уровня. Пока специалисты не могут сказать, связано ли это с особенностями конструкции или имело ритуальное значение.

Несмотря на следы незаконных раскопок, археологи нашли фрагменты древней керамики, подтверждающие, что гробницу использовали еще на ранних этапах нурагической культуры. При этом человеческих останков обнаружено не было. Исследования памятника продолжаются.

Ранее сообщалось, что Рейн – самая крупная и главная река Германии – обмелела до рекордно низкого уровня в начале августа 2026 года, поставив под угрозу всю речную логистику и экономику страны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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