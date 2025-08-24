Взрыв прогремел в Центральном детском магазине в Москве

Фото: t.me/dzdmos /tass_agencу

Один человек погиб и трое получили травмы в результате взрыва в здании Центрального детского магазина в столице России, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, инцидент случился из-за разгерметизации газового баллона. Пострадали три человека: двоих госпитализировали, одному – оказали помощь на месте. Также сообщается об одном погибшем. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) "Сейчас территория возле Центра, который находится на Лубянке, оцеплена", – пишет агенство. 22 августа 2025 года на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв. Жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.

