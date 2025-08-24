#АЭС в Казахстане
Мир

Взрыв прогремел в Центральном детском магазине в Москве

Москва, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 15:10 Фото: t.me/dzdmos /tass_agencу
Один человек погиб и трое получили травмы в результате взрыва в здании Центрального детского магазина в столице России, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, инцидент случился из-за разгерметизации газового баллона.

Пострадали три человека: двоих госпитализировали, одному – оказали помощь на месте. Также сообщается об одном погибшем.

"Сейчас территория возле Центра, который находится на Лубянке, оцеплена", – пишет агенство.

22 августа 2025 года на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв. Жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.

Андрей Дюсупов
