Взрыв прогремел в Центральном детском магазине в Москве
Фото: t.me/dzdmos /tass_agencу
Один человек погиб и трое получили травмы в результате взрыва в здании Центрального детского магазина в столице России, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, инцидент случился из-за разгерметизации газового баллона.
Пострадали три человека: двоих госпитализировали, одному – оказали помощь на месте. Также сообщается об одном погибшем.
"Сейчас территория возле Центра, который находится на Лубянке, оцеплена", – пишет агенство.
22 августа 2025 года на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв. Жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript