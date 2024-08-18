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Особую анкету для иностранцев вводят в Индонезии из-за распространения оспы обезьян

В Индонезии ужесточаются проверки для въезжающих в страну из-за распространения оспы обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 01:07 Фото: pixabay
Представитель Минздрава Индонезии Юдхи Прамоно заявил о том, что в стране ужесточаются проверки въезжающих в страну иностранцев из-за распространения оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Antara, для иностранных туристов и чиновников выпустили анкету, в которой должны быть указаны история заболеваний, последние контакты и конечный пункт поездки. По словам Прамоно, эпиднадзор по-прежнему является сложной задачей для страны, поэтому Индонезии необходимо повысить бдительность.


"Инкубационный период составляет максимум 34 дня с момента появления симптомов, поэтому нужна бдительность во всех пунктах въезда в нашу страну", – сказал он.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Инфекционное заболевание протекает две-три недели с самопроизвольным выздоровлением, однако случаются тяжелые случаи заболевания с летальным исходом.

15 августа 2024 года стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

18 августа из-за оспы обезьян были усилены меры контроля на границе Казахстана.

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Оспа обезьян Индонезия 2024 год Вирусы Туризм
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