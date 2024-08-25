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Обвиняемый в изнасиловании индийского врача пройдет проверку на полиграфе

Подозреваемый в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 05:50 Фото: pixabay
Ранее полиция Калькутты заявила, что Санджой Рой признался в убийстве и изнасиловании женщины-врача, но сам он не согласен с этим. Чтобы восстановить правду, его проверят по полиграфе, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, проверка на полиграфе Санджоя Роя, главного обвиняемого в изнасиловании и убийстве врача-стажера в медицинском колледже и больнице RG Kar, состоится 25 августа.

"Когда суд спросил его, почему он дал согласие на проверку на полиграфе, он ответил, что это может помочь доказать его невиновность", – сказал один из присутствовавших в зале адвокатов.

Однако в полиции Калькутты обнаружили несколько несоответствий в его заявлениях. Следователи сообщили, что было несколько моментов, которые Рой не мог объяснить или обосновать.

Старший офицер полиции пояснил, что следователи собрали не менее 40 вещественных доказательств с места преступления, изъяты записи видеонаблюдения в больнице, мобильный телефон обвиняемого, данные с которого были извлечены путем клонирования, а также образцы, такие как мазок из уретры, биоматериал, волосы, обрезки ногтей и соскобы ногтей, взятые во время судебно-медицинской экспертизы.

Ранее на этой почве индийские врачи отказались прекращать забастовку. Они прекратили прием пациентов из-за сексуализированного насилия над их коллегой.

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