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Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 21:07 Фото: Telegram/Ида Галич
Российская блогерша Ида Галич опубликовала редкие фото с родителями. Таким образом она поздравила их с 40-летием совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Telegram.

"Недавно у нас в семье был большой праздник. Мама с папой встретили 40 лет совместной жизни. Я не понимаю, какая воля, какое терпение, какая любовь должна быть, чтобы прожить вместе почти половину века! Так и живем. Люблю безумно и горжусь!" – написала Галич.


Отметим, что в апреле Галич впервые показала нового возлюбленного.

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