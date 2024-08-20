Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни
Фото: Telegram/Ида Галич
Российская блогерша Ида Галич опубликовала редкие фото с родителями. Таким образом она поздравила их с 40-летием совместной жизни, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Telegram.
"Недавно у нас в семье был большой праздник. Мама с папой встретили 40 лет совместной жизни. Я не понимаю, какая воля, какое терпение, какая любовь должна быть, чтобы прожить вместе почти половину века! Так и живем. Люблю безумно и горжусь!" – написала Галич.
Отметим, что в апреле Галич впервые показала нового возлюбленного.
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