Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Фото: Telegram/Ида Галич

Российская блогерша Ида Галич опубликовала редкие фото с родителями. Таким образом она поздравила их с 40-летием совместной жизни, сообщает Zakon.kz.

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