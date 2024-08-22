Известная обидчица боксерши Иман Халиф перестала делать публикации в соцсетях

Британская писательница, автор серии романов о Гарри Потере Джоан Роулинг перестала писать в соцсети X после судебного иска от олимпийской чемпионки из Алжира, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе стало известно, что Роулинг, бизнесмен Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп стали фигурантами иска против соцсети X со стороны Иман Хелиф. Так, последние твиты Роулинг датированы 7 августа, когда она сделала репост публикации с протестным жестом турчанки Эсры Йылдыз Кахраман.

Тогда турчанка проиграла в полуфинале Олимпиады другой неоднозначной боксерше Линь Юйтин и после боя скрестила пальцы, показав X. Таким образом спортсменка намекала на женский набор хромосом XX своей соперницы. А писательница репостом поддержала ее протест.

Теперь наблюдатели предстоящей судебной тяжбы предрекают эмоциональный и репутационный нокаут известной писательнице от алжирской боксерши. Более того, расхожим становится мнение, что никто не имеет права кого-либо хейтить публично.

Даже футболистка сборной Казахстана и московского ЦСКА Юлия Мясникова выразила благодарность олимпийской чемпионке по боксу Иман Халиф, признав таким образом ее первенство в женском спорте.