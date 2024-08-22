Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Известная обидчица боксерши Иман Халиф перестала делать публикации в соцсетях

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 08:55 Фото: Facebook/JKRowling
Британская писательница, автор серии романов о Гарри Потере Джоан Роулинг перестала писать в соцсети X после судебного иска от олимпийской чемпионки из Алжира, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе стало известно, что Роулинг, бизнесмен Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп стали фигурантами иска против соцсети X со стороны Иман Хелиф. Так, последние твиты Роулинг датированы 7 августа, когда она сделала репост публикации с протестным жестом турчанки Эсры Йылдыз Кахраман.

Тогда турчанка проиграла в полуфинале Олимпиады другой неоднозначной боксерше Линь Юйтин и после боя скрестила пальцы, показав X. Таким образом спортсменка намекала на женский набор хромосом XX своей соперницы. А писательница репостом поддержала ее протест.

Теперь наблюдатели предстоящей судебной тяжбы предрекают эмоциональный и репутационный нокаут известной писательнице от алжирской боксерши. Более того, расхожим становится мнение, что никто не имеет права кого-либо хейтить публично.

Даже футболистка сборной Казахстана и московского ЦСКА Юлия Мясникова выразила благодарность олимпийской чемпионке по боксу Иман Халиф, признав таким образом ее первенство в женском спорте.

Читайте также

США
Стали известны результаты Трампа и Харрис в опросе Илона Маска
обсерватория, черные дыры
Полувековую тайну рентгеновских лучей из черных дыр разгадали астрофизики
Иран, Раиси
В Иране опровергли заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси
Алия Абди
Роулинг Джоан 2024 год Бокс Олимпийские игры Социальные сети Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Заморозки и дожди накроют Казахстан на время уборки урожая зерновых
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: