Джоан Роулинг вновь оказалась в центре скандала
Фото: wikipedia.org
Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг опять попала в скандал из-за трансфобного высказывания в соцсети X (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Daily Mail, писательница заявила, что транс-детей не существует, потому что ни один ребенок "не рожден в неправильном теле".
"Есть только взрослые, такие как вы, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в конечном итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложной памяти вместе взятые", – высказалась Роулинг.
В итоге пользователи соцсети оставили множество гневных комментариев. В том числе женщину упрекнули в том, что она не использует "свою огромную силу во благо".
Первый пост о трансперсонах Роулинг опубликовала еще в 2020 году. Затем, ее обвиняли в антисемитизме. А в 2023 года писательница и вовсе заявила, что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.
Позже участие Роулинг в работе над новым сериалом по вселенной Гарри Поттера вызвало недовольство людей.
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