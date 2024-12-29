Джоан Роулинг вновь оказалась в центре скандала

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг опять попала в скандал из-за трансфобного высказывания в соцсети X (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Mail, писательница заявила, что транс-детей не существует, потому что ни один ребенок "не рожден в неправильном теле".

"Есть только взрослые, такие как вы, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в конечном итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложной памяти вместе взятые", – высказалась Роулинг.

В итоге пользователи соцсети оставили множество гневных комментариев. В том числе женщину упрекнули в том, что она не использует "свою огромную силу во благо".

Первый пост о трансперсонах Роулинг опубликовала еще в 2020 году. Затем, ее обвиняли в антисемитизме. А в 2023 года писательница и вовсе заявила, что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.

Позже участие Роулинг в работе над новым сериалом по вселенной Гарри Поттера вызвало недовольство людей.