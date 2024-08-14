Казахстанская футболистка поблагодарила алжирскую боксершу Иман Халиф
Фото: Instagram/myasnikova_yuliya15
12 августа футболистка сборной Казахстана и московского ЦСКА Юлия Мясникова выразила благодарность Олимпийской чемпионке по боксу Иман Халиф, сообщает Zakon.kz.
Футболистка сделала это у себя в Instagram-сторис.
"Спасибо, что ты выбрала бокс, а не футбол", – подписала Мясникова видео с церемонии награждения Халиф.
Фото: Instagram/myasnikova_yuliya15
По мнению пользователей Сети, тихая радость одних и публичная других о невозможности спортивных поединков с Халиф только свидетельствуют о том, что боксерша из Алжира стала негласным лидером в мире женского спорта.
10 августа Иман Халиф победила 32-летнюю Лиу Ян из Китая и стала олимпийской чемпионкой, а в июне этого года казахстанская футболистка Юлия Мясникова выиграла Суперкубок России.
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