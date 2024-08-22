Стали известны результаты Трампа и Харрис в опросе Илона Маска
Фото: pixabay
Утром 22 августа стали известны результаты Трампа и Харрис в опросе Илона Маска на его странице в Х, сообщает Zakon.kz.
По итогам суточного опроса Трампа поддержали 73,2% участников, Харрис – 26,8%. В опросе приняли участие свыше 5,8 млн человек.
Фото: X/elonmusk
20 августа американский бизнесмен на своей странице в Х начал опрашивать пользователей соцсети о том, кого они предпочтут поддержать на ноябрьских выборах президента США: Дональда Трампа или Камалу Харрис.
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