Трамп или Харрис: опрос среди пользователей соцсети Х запустил Илон Маск
Фото: pixabay
20 августа американский бизнесмен на своей странице в Х начал опрашивать пользователей соцсети о том, кого они предпочтут поддержать на ноябрьских выборах президента США: Дональда Трампа или Камалу Харрис, сообщает Zakon.kz.
По промежуточным результатам голосования пользователей социальной сети, пока лидирует экс-президент США.
Since a lot of people have asked, here goes a super unscientific poll …— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024
Who will you vote for?
Опрос продолжается.
Несколькими днями ранее Илон Маск предрек США массовый голод.
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