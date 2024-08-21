Трамп или Харрис: опрос среди пользователей соцсети Х запустил Илон Маск

Фото: pixabay

20 августа американский бизнесмен на своей странице в Х начал опрашивать пользователей соцсети о том, кого они предпочтут поддержать на ноябрьских выборах президента США: Дональда Трампа или Камалу Харрис, сообщает Zakon.kz.

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