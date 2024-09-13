Из пятиэтажного дома в Хромтау эвакуировали 60 человек
Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали 60 жителей, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга произошло возгорание природного газа в доме по ул. Есет Батыра. Спасателями эвакуировано 60 жителей, из них 15 детей.
"Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение".Пресс-служба МЧС РК
12 сентября огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме.
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