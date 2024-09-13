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Из пятиэтажного дома в Хромтау эвакуировали 60 человек

Пожар в частном секторе, пожар в частном доме, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 06:26 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали 60 жителей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга произошло возгорание природного газа в доме по ул. Есет Батыра. Спасателями эвакуировано 60 жителей, из них 15 детей.

"Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение".Пресс-служба МЧС РК

12 сентября огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме.

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МЧС РК Актюбинская область Хромтау Пожар 2024 год
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