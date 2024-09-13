Из пятиэтажного дома в Хромтау эвакуировали 60 человек

В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали 60 жителей, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, из-за разгерметизации гибкого соединительного газового шланга произошло возгорание природного газа в доме по ул. Есет Батыра. Спасателями эвакуировано 60 жителей, из них 15 детей.

"Огнеборцы оперативно перекрыли газ и устранили факельное горение". Пресс-служба МЧС РК

12 сентября огнеборцы Атырауской области победили пожар в жилом доме.