Бразилия ограничит въезд некоторых азиатских мигрантов

Бразилия введет ограничения на въезд некоторых иностранных граждан из Азии, которые ищут убежища в этой южноамериканской стране с целью миграции в США и Канаду, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, пресс-служба министерства юстиции Бразилии сообщила, что мера, которая вступит в силу, коснется азиатских мигрантов, которым для пребывания в Бразилии требуются визы.

Расследование федеральной полиции показало, что эти мигранты часто покупают билеты на рейсы с пересадкой в ​​международном аэропорту Сан-Паулу по пути в другие пункты назначения, но остаются в Бразилии, поскольку именно оттуда они начинают свое путешествие в другие страны.

В одном из документов говорится, что более 70% запросов на предоставление убежища в аэропорту поступают от лиц с гражданством Индии, Непала или Вьетнама.

Со следующей недели путешественникам без виз придется либо продолжить путешествие на самолете, либо вернуться в страну происхождения.

В отчете, подписанном федеральным следователем полиции Мариньо да Силва Резенде Жуниором, сообщается министерству юстиции, что с начала прошлого года в аэропорту Гуарульюса, второго по численности населения города в штате Сан-Паулу, наблюдаются "большие беспорядки" из-за наплыва мигрантов.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти мигранты в большинстве своем используют известный и чрезвычайно опасный маршрут, который идет из Сан-Паулу в западный штат Акри, чтобы попасть в Перу и направиться в Центральную Америку, а затем, наконец, достичь США через их южную границу", – говорится в одном из документов.

Министерство юстиции Бразилии заявило, что новые правила не будут распространяться на 484 мигранта, которые в настоящее время находятся в международном аэропорту Сан-Паулу.

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