Новые правила въезда в Казахстан: как и когда они заработают

Казахстанская авиакомпания FlyArystan выступила с важным разъяснением для пассажиров о внедрении QazETA – электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранных граждан, которые приезжают в страну без визы, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что новые правила въезда действуют с 24 октября 2026 года, а сама система будет запускаться поэтапно.

Так, QazETA оформляется бесплатно и действует 180 календарных дней.

Заявку нужно подать через цифровую платформу не позднее чем за 72 часа до планируемой даты въезда и пройти идентификацию. На границе предъявляется тот паспорт, по которому оформлено разрешение.

Известно, что с 1 ноября 2026 года наличие QazETA начнут проверять в международном аэропорту Актау, с 1 января 2027 года – в аэропортах Астаны и Алматы, уже с 1 марта 2027 года – на остальных пунктах пропуска.

"На этом этапе иностранцу без разрешения во въезде не откажут, но объяснят, что его необходимо оформить. С 1 июля 2027 года QazETA станет обязательной: без нее во въезде в Казахстан откажут". Пресс-служба FlyArystan

Стоит уточнить, что разрешение не потребуется детям до 16 лет, лицам от 65 лет, владельцам действующих виз Казахстана, иностранцам с разрешением на временное проживание или видом на жительство, а также транзитным пассажирам, которые не покидают транзитную зону аэропорта.

Всего предусмотрено 29 категорий освобожденных лиц, при этом нужны подтверждающие документы.

Ранее стало известно о новых правилах на границе Казахстана с Узбекистаном. С 9 ноября 2026 года за бронирование очереди вводится залог 86,5 тыс. тенге.