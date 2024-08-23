В Пакистане боевики хладнокровно убили 11 полицейских
По информации Sky News, инцидент произошел в восточной провинции Пенджаб в Пакистане, в районе Рахим Яр Хан.
Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и гранатометами, еще семь сотрудников полиции получили ранения.
Полиция Пенджаба заявила, что колонна проезжала по безлюдной местности в рамках операции по борьбе с грабителями в регионе.
В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков, однако столь большое количество жертв среди полицейских в ходе одного нападения случается редко.
Президент Асиф Али Зардари, премьер-министр Шехбаз Шариф и министр внутренних дел Мохсин Накви выступили с заявлениями, в которых осудили нападение, выразили скорбь и назвали убитых офицеров мучениками.
Ранее появилась информация, что Бразилия введет ограничения на въезд некоторых иностранных граждан из Азии.