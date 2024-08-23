Заключенные устроили резню и взяли заложников в российской колонии

23 августа 2024 года в колонии строгого режима в городе Суровикино Волгоградской области РФ заключенные захватили в заложники несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, в ИК-19 по Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения.

"В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие", – сказано в оперативном сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала Shot, нападение совершили трое-четверо заключенных. Они называют себя членами террористического и запрещенного "ИГ".

"Минимум один человек убит: дежурный колонии попытался оказать сопротивление террористам, но они его зарезали. Серьезно ранены пять человек: четверо сотрудников (включая 45-летнего начальника колонии полковника внутренней службы Андрея Девятова, его заместителя и заместителя по БоР) и один заключенный. Начальника Андрея Девятова террористы выдали силовикам, он госпитализирован в реанимацию", – пишет паблик.

Сразу несколько российских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что осужденные потребовали вертолет с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы сбежать из России.

Как пишет канал Mash, трое сотрудников тюрьмы – в реанимации. Один из них в критическом состоянии, один – в крайне тяжелом. Также в больнице один осужденный, у него колотая рана на животе.

16 июня 2024 года в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников.

