США внесли жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения

Климатический кризис, потеря среды обитания и браконьерство. По этим причинам популяция жирафов сокращается. Это побудило правительство США впервые включить их в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, жирафы будут включены в Закон США об исчезающих видах.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных надеется, что включение в список положит конец браконьерству на жирафов. Сейчас в США пользуются популярностью ковры, наволочки, обувь, мебель и даже обложки для Библии, сделанные из частей тела жирафов.

По последним подсчетам зоозащитников, жирафов осталось всего порядка 69 тыс особей.

Ранее бельгийский фотограф дикой природы Ив Адамс, который недавно отправился в экспедицию на субантарктический остров Южная Георгия на юге Атлантики, сделал там снимок необычного пингвина.

