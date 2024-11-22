США внесли жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения
Фото: pixabay
Климатический кризис, потеря среды обитания и браконьерство. По этим причинам популяция жирафов сокращается. Это побудило правительство США впервые включить их в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.
По информации The Guardian, жирафы будут включены в Закон США об исчезающих видах.
Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных надеется, что включение в список положит конец браконьерству на жирафов. Сейчас в США пользуются популярностью ковры, наволочки, обувь, мебель и даже обложки для Библии, сделанные из частей тела жирафов.
По последним подсчетам зоозащитников, жирафов осталось всего порядка 69 тыс особей.
Ранее бельгийский фотограф дикой природы Ив Адамс, который недавно отправился в
экспедицию на субантарктический остров Южная Георгия на юге Атлантики,
сделал там снимок необычного пингвина.
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