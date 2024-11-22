Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

США внесли жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения

США внесли жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 02:20 Фото: pixabay
Климатический кризис, потеря среды обитания и браконьерство. По этим причинам популяция жирафов сокращается. Это побудило правительство США впервые включить их в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, жирафы будут включены в Закон США об исчезающих видах.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных надеется, что включение в список положит конец браконьерству на жирафов. Сейчас в США пользуются популярностью ковры, наволочки, обувь, мебель и даже обложки для Библии, сделанные из частей тела жирафов.

По последним подсчетам зоозащитников, жирафов осталось всего порядка 69 тыс особей.

Ранее бельгийский фотограф дикой природы Ив Адамс, который недавно отправился в экспедицию на субантарктический остров Южная Георгия на юге Атлантики, сделал там снимок необычного пингвина.

Читайте также

Старшего сына норвежской принцессы обвиняют во втором изнасиловании
Старшего сына норвежской принцессы обвиняют во втором изнасиловании
Исландский вулкан извергается седьмой раз за год
Исландский вулкан извергается седьмой раз за год
Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании
Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании
Аксинья Титова
США 2024 год Браконьеры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: