Ученые рассказали о неожиданной опасности микроволновых печей

Микроволновые печи, которые используются в домашних условиях, могут оказаться прибежищем для опасных бактерий. Об этом заявили испанские ученые после проведенных исследований, сообщает Zakon.kz.

Результаты анализов опубликовали в журнале Frontiers.

"Исследователи взяли пробы из 30 микроволновок, используемых в домашних условиях. В результате ученые определили 101 штамм бактерий, большинство из которых относятся к группам Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus", – пишет издание.

В домашних микроволновках также были обнаружены патогенные бактерии, связанные с продуктами питания, такие как Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus. Эти микроорганизмы могут представлять риск для здоровья, особенно если владелец не следит за печью и держит ее грязной.

"Микробный состав лабораторных микроволновых печей заметно отличался. В них были найдены бактерии, устойчивые к высоким температурам и радиации. Ученые отмечают, что сегодня необходимы дополнительные исследования, чтобы глубже понять механизмы адаптации этих бактерий к экстремальным условиям".

Исследователи напомнили о важности регулярной очистки микроволновых печей, что поможет снизить вероятность бактериального заражения еды и обеспечить безопасность в использовании.

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