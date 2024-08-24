Землетрясение произошло в Кыргызстане в ночь на 24 августа

Землетрясение магнитудой 4.8 произошло ночью, 24 августа, в Баткенской области Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Cогласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли в 02:33 по местному времени.

"Очаг землетрясения располагался на глубине десять километров на склонах Алайского хребта: в 25 км к юго-востоку от села Кан, в 26 км к юго-востоку от села Сары-Талаа, в 30 км к юго-востоку от села Джоо-Пая, в 46 км к северо-западу от села Карамыка, в 60 км к юго-востоку от Баткена", – говорится в сообщении Института сейсмологии Национальной академии наук.

В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Кан,Сары–Талаа, Коргон, Джоо-Пая- около 4 баллов. Кыштут, Табылгы, Каинды, Жанырык – 3,5 балла. Карамык, Кара-Тейит – 3 балла. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

18 августа 2024 года после мощного землетрясения на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Высота выброса пепла достигла восьми километров над уровнем моря.