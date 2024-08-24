Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент Ботсваны рассмешил подчиненных

Алмаз , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 18:52 Фото: X/AfricaFactsZone
Президенту Ботсваны Мокветси Масиси показали найденный в стране алмаз весом 2492 карата. Реакция главы государства рассмешила его подчиненных и восхитила пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Ролик с лидером Ботсваны сразу подхватили мировые медиа. К примеру, только в TikTok издания Sky News он набрал более 9 млн просмотров меньше чем за день. Вид массивного ископаемого настолько восхитил главу государства, что он широко раскрыл глаза и выдавил из себя удивленное: "Что?!" и несколько секунд молча смотрел на камень.

О нахождении одного из крупнейших алмазов по весу 22 августа сообщила горнодобывающая компания Lucara Diamond. По данным компании, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.

Также недавно стало известно, что одна из крупнейших рек Африки оказалась заражена радиацией.

Читайте также

лаборатория
135 млн долларов на борьбу с оспой обезьян запросила ВОЗ
красный крест
Израиль отказал 125 гуманитарным миссиям в секторе Газа
землетрясение
Землетрясение произошло в Кыргызстане в ночь на 24 августа
Алия Абди
Африка 2024 год Социальные сети Президенты Драгоценности
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: