Мужчина просеивал камни и случайно нашел алмаз размером более 6 карат

Посетитель американского парка "Кратер алмазов" обнаружил редкий желтый алмаз весом 6,03 карата, сообщает Zakon.kz.

Найденный камень получил название "Американская мечта", а его возможную стоимость оценили в 250 тыс. долларов (около 112 млн тенге) . Об этом сообщает People.

Счастливчиком оказался Джек Пиэрадин. Мужчина просеивал кучу камней, когда заметил яркий отблеск. Достав находку из грязи, он сразу обратил внимание на ее необычную форму: алмаз оказался симметричным и округлым.

Пиэрадин предположил, что перед ним гексоктаэдр – редкая разновидность кристалла с 48 гранями. Для сравнения: большинство алмазов, которые находят в "Кратере алмазов", имеют 12 или 24 грани.

Необычную находку мужчина назвал "Американской мечтой". На название его вдохновила песня The Chords 1954 года Sh-Boom (Life Could Be a Dream), а также 250-летний юбилей США, который страна отмечает в 2026 году.

"Лично я никогда не искал ничего подобного, мне просто нравится сам процесс. Я совсем не ожидал найти такой алмаз. Удивительно, что он мне попался!" – сказал Пиэрадин.

Теперь Пиэрадин рассчитывает продать драгоценный камень. По оценкам специалистов, его стоимость может достигать 250 тыс. долларов.

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