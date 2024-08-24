Байден пересматривает позицию ядерного сдерживания США перед лицом агрессии

В марте 2024 года президент США Джо Байден тайно одобрил изменение строго засекреченной ядерной политики страны в связи с потенциальной опасностью со стороны России и Китая, сообщает Zakon.kz

По информации Fox News, Белый дом заявил, что этот шаг – обычное дело.

В прошлом году Пентагон подтвердил, что в арсеналах Пекина имеется около 400 ядерных боеголовок. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), ожидается, что к 2035 году Китай более чем утроит свой ядерный арсенал.

Несмотря на опасения, связанные с растущим ядерным потенциалом Китая, Россия и США по отдельности по-прежнему обладают в 11 раз большим количеством ядерных боеголовок, чем Китай, что составляет 90% мировых ядерных запасов, согласно обзору, опубликованному ACA в июле.

"Как мы всегда делали, мы пересматриваем нашу политику и обновляем ее по мере необходимости, чтобы учесть возникающие геополитические условия", – сообщили представители Соединенных Штатов.

Байден подчеркнул, что намерен продолжать концентрировать усилия на снижении ядерного риска путем усиления сдерживания и разрешения разногласий посредством дипломатии.

Ранее появилась информация, что Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа.