Происшествия

Полицейского обвиняют в изнасиловании жительницы Уральска

Полицейского обвиняют в изнасиловании жительницы Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 20:13 Фото: polisia.kz
В Уральске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего сотрудника полиции. Его подозревают в изнасиловании девушки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 13 мая 2026 года издание "Мой город", в соцсетях появилась информация о том, что 25-летний сотрудник Абайского отдела полиции подозревается в изнасиловании девушки при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным, инцидент произошел после жалобы соседей на шум. Полицейский прибыл для проверки квартиры, где, как утверждается, и совершил преступление. Информацию о возбуждении дела подтвердили в пресс-службе городской прокуратуры.

"Заведено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемого водворили в ИВС. Также его уволили из органов внутренних дел", – уточнили в надзорном ведомстве.

В полиции отметили, что нарушение дисциплины и закона в их рядах недопустимы и будут жестко пресекаться.

В Казнете распространяют информацию о том, что в Отырарском районе Туркестанской области под следствие попал пожилой мужчина: его подозревают в изнасиловании собственного 8-летнего внука.

