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Французская полиция отпустила спутницу Дурова и его телохранителя

Арест Павла Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 03:47 Фото: Instagram/durov
Следователи в Париже допросили сопровождавших основателя Telegram Павла Дурова помощницу и телохранителя, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Le Figaro, полагаясь на источник близкий к следствию, 39-летний французско-российский миллиардер Дуров практически всегда находился в сопровождении этих двоих людей, написало издание. Российские журналисты пришли к выводу, что его спутница – 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова

Сейчас, по словам прокурора, ассистентку и телохранителя отпустили на свободу после допроса.

Прокуратура уточнила, что имеет право продлить арест Павла Дурова до 96 часов.

Ранее сообщалось, что во время задержания создателя мессенджера Telegram 39-летнего миллиардера Павла Дурова с ним находились телохранитель и девушка.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

Позже об аресте высказался министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

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