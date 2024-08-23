Новые переговоры по Газе могут пройти 25 августа

Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти 25 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным Axios, переговоры могут пройти в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.

"Новый раунд переговоров, как ожидается, пройдет в Каире в воскресенье с Бернсом, премьер-министром Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани и высокопоставленными чиновниками из Израиля и Египта", – пишет портал.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

15 августа 2024 года в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.