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Мир

Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа

флаги, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 16:51 Фото: freepik
Израиль начал масштабные атаки в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона", сообщает Zakon.kz.

По информации "12 канала", который ссылается на заявление армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), широкомасштабные атаки начали в последние сутки.

"Мы выдвинули силы для захвата территорий в секторе Газа. Это часть начального этапа операции "Колесницы Гедеона" и расширения кампании в Газе", – сказано в сообщении.

Около 02:00 по времени Астаны 17 мая в телеграм-канале ЦАХАЛ также появилось сообщение, где сказано, что армия "начала проводить масштабные удары и мобилизовывать войска для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа".

"12 канал" сообщает, что ЦАХАЛ перешла от операции "Мужество и меч" к "Колесницам Гедеона", которая будет включать расширение наземной операции при мощной поддержке с воздуха, суши и моря.

"Ключевой элемент плана – масштабная эвакуация гражданского населения из районов боевых действий, включая север Газы, на юг территории, чтобы отделить их от боевиков ХАМАС и обеспечить армии свободу действий", – отметил источник "12 канала".

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

В конце апреля сообщалось, что ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников.

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Андрей Дюсупов
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