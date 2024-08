Очередной оползень привел к человеческим жертвам в Эфиопии

По информации Amhara Media Corporation, оползень сошел вечером 24 августа в северном районе города Гондэр. Восемь пострадавших получают медицинскую помощь.

Известно, что более 2 тыс. человек эвакуированы из-за стихийного бедствия и в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.

Ten people have been #killed in a #landslide in northern #Ethiopia’s #Amhara region, according to state media, in the latest #natural_disaster to strike the country#TMCNewsAgency pic.twitter.com/L8aHt8BHeE