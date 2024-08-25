Очередной оползень привел к человеческим жертвам в Эфиопии

10 человек погибли, еще восемь пострадали в результате схода оползня в штате Амхара на севере Эфиопии, сообщает Zakon.kz.

По информации Amhara Media Corporation, оползень сошел вечером 24 августа в северном районе города Гондэр. Восемь пострадавших получают медицинскую помощь.

Известно, что более 2 тыс. человек эвакуированы из-за стихийного бедствия и в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что в начале августа по меньшей мере 20 человек погибли в результате схода оползня в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. Позже стало известно о новых жертвах. В стране был объявлен трехдневный траур, соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру страны Абию Ахмеду выразил президент РФ Владимир Путин.