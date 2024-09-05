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Павлу Дурову запретили покидать Францию на полгода

Павлу Дурову запретили покидать Францию на полгода, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 00:45 Фото: Instagram/durov
Суд запретил основателю Telegram Павлу Дурову выезжать из Франции на шесть месяцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Paris Match.

Сообщается, что в настоящее время Дуров ищет жилье в престижных районах Парижа. По информации издания, предприниматель может заселиться в новый дом уже к концу текущей недели.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

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