Павлу Дурову запретили покидать Францию на полгода

Суд запретил основателю Telegram Павлу Дурову выезжать из Франции на шесть месяцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Paris Match.



Сообщается, что в настоящее время Дуров ищет жилье в престижных районах Парижа. По информации издания, предприниматель может заселиться в новый дом уже к концу текущей недели.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

