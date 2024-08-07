Багдат Мусин рассказал, о чем договорился с Павлом Дуровым

Глава АО "Казахтелеком" Багдат Мусин рассказал, о чем договорился на встрече с Павлом Дуровым, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о мессенджере Telegram. По словам Мусина, в Казахстане им активно пользуются более 8 млн человек.

"Недавно у меня была встреча с руководством компании Telegram, где мы договорились с Павлом Дуровым об обмене трафиком между нашими сетями напрямую, без транзитных операторов. Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане", – написал Мусин 7 августа в Instagram.

По его словам, необходимые работы уже завершены и установлено прямое физическое соединение с сетью Telegram, что позволяет передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов.

"Прямое соединение позволило нам уменьшить время задержки при передаче данных до серверов Telegram. Например, если раньше из Астаны до Европы задержка составляла порядка 85 миллисекунд, то теперь она сократилась до 75 миллисекунд. В разных регионах этот показатель отличается. Это значит, что пользователи в Казахстане могут быстрее получать доступ к контенту и обмениваться информацией через Telegram. Самое главное, мы теперь полностью сами контролируем путь прохождения трафика. И у нас большой запас по емкости, так как соединение выполнено на уровне 100 Гбит/с", – поделился Мусин.

В конце июня 2024 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров приезжал в Казахстан. Позже министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал о целях его визита. Отметим, что по итогам поездки Дуров восхитился красотами и амбициями нашей страны.