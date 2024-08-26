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Жителей Португалии потрясло 5-балльное землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 03:30 Фото: wikimedia
26 августа в Португалии произошло землетрясение. В соцсетях сообщают, что землетрясение ощущалось в Порту, а также в Испании и Марокко. По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), магнитуда землетрясения составила 5.3 балла, сообщает Zakon.kz.

По информации Portugal Resident, в правительстве Португалии заявили, что случившееся землетрясение, позволило проверить готовность страны к природным катаклизмам.

"Речь идет о том, чтобы понять, есть ли у нас средства для реагирования на природное явление такой интенсивности. Это позволяет нам проверить, насколько мы готовы и способны реагировать. Дополнительным преимуществом произошедшего является то, что систему можно протестировать в реальном режиме".Паулу Ранжел, глава МИД Португалии

Толчки были зафиксированы в 5 утра, их эпицентр находился в 58 км к западу от города Синиш, в море, на глубине 21 км.

В заявлении Португальского института моря и атмосферы (IPMA) говорится, землетрясение не причинило ущерба людям и их имуществу.

Ранее сообщалось, что из-за дождя в столице Турции были затоплены подземные переходы, многие проспекты и улицы, первые этажи некоторых домов и магазинов, дорога и транспортные средства.

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