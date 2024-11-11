Землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Кубу после ураганов

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 10 ноября на востоке Кубы после недель ураганов и отключения электроэнергии, которые потрясли многих жителей острова, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился недалко от Бартоломе Масо, Куба.

Грохот ощущался по всей восточной части Кубы, включая такие крупные города, как Сантьяго-де-Куба. Экстренных сообщений об ущербе или пострадавших не поступало.

Землетрясение произошло в трудный период для Кубы.

6 ноября ураган Рафаэль категории 3 пронесся по западной части Кубы, а сильные ветры обесточили весь остров, разрушив сотни домов и вынудив эвакуироваться сотни тысяч людей.