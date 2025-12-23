102 года исполнилось ветерану ВОВ в Алматы

В Алматы ветеран Великой Отечественной войны Василий Шипилев отметил свой 102-й день рождения. С праздником его поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на преклонный возраст, именинник встретил визитеров бодро и поделился с ними историями военных лет.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Василий Фомич родился 23 декабря 1923 года в селе Карпово Алтайского края (Россия). Он окончил школу младших авиаспециалистов, где освоил профессии воздушного стрелка и радиста. Боевой путь начал в апреле 1944 года, когда был определен в разведполк отдельной Приморской армии. Далее Шипилева назначили начальником приемного радиоузла на III Белорусском фронте.

За годы службы Василий Фомич удостоился множества наград: орден Отечественной войны I степени, медали "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и др. Воинскую службу продолжил и после войны, а в запас ушел в 1950 году.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Карьера на гражданке началась с буровой вышки, где он трудился рабочим, через некоторое время стал мастером. Позже Шипилев работал на макаронной фабрике, освоил там почти все специальности по профилю и стал слесарем 6-го разряда. Здесь же встретил свою будущую жену Валентину. С супругой они прожили вместе 62 года. В браке родились три дочери – Римма, Ольга и Ирина. У ветерана также шестеро внуков и столько же правнуков.

Военнослужащие УДО Алмалинского района – желанные гости в доме фронтовика. В 102-й день рождения они вручили Василию Фомичу поздравительный адрес от министра обороны Республики Казахстан и подарки.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Ветераны войны заслуживают особого внимания и уважения. Очень важно помнить их подвиги и благодарить за это. Мы помним и ценим их", – отметила начальник группы Управления по делам обороны Алмалинского района Алматы капитан Гульсим Бакирова.

А 25 октября текущего года, в День Республики, свой 101-й день рождения отмечал другой алматинский ветеран – Камбар Сарсенов.