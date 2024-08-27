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Недалеко от Сочи произошло землетрясение

Недалеко от Сочи произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 19:54 Фото: wikimedia
Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в 33 км от Сочи, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки сейсмологи отметили на глубине 16 км.

Информации о пострадавших не поступало. Данных о разрушениях тоже нет.

Ранее жителей Португалии потрясло 5-балльное землетрясение.


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