Недалеко от Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировали в 33 км от Сочи, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки сейсмологи отметили на глубине 16 км.

Информации о пострадавших не поступало. Данных о разрушениях тоже нет.

Ранее жителей Португалии потрясло 5-балльное землетрясение.



