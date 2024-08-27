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На Мальдивах расследуют попытку госпереворота

На Мальдивах расследуют попытку переворота, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 21:40 Фото: pixabay
Президент Мальдив Мохамед Муиззу счел действия Bank of Maldives Limited (BML) преднамеренной попыткой дестабилизировать правительство, назвав их частью более широкого государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Hindu, глава государства предполагает, что инцидент был организован оппозиционной Мальдивской демократической партией. Он заявил, что полиция уже расследует предполагаемую попытку свержения президента путем разжигания народных протестов из-за усугубляющихся финансовых проблем архипелага в Индийском океане.

Уточняется, что в минувшие выходные BML прекратил операции с дебетовыми картами и разрешил гражданам максимальную ежемесячную сумму расходов по кредитной карте в размере 100 долларов для онлайн-транзакций. Это вызвало возмущение местных жителей, а в соцсетях распространились призывы к митингам и протестам.

Муиззу назвал это незаконной попыткой свергнуть его правительство. По мнению политика, действия банка сделали его непопулярным, спровоцировав уличные протесты.

"Сотни аккаунтов "ботов" использовались в социальных сетях, чтобы побудить людей выйти на улицы, свергнуть правительство и спровоцировать общественные беспорядки", – заявила полиция островного государства.

Банк, со своей стороны, заявил, что изменения, которые они уже отменили, были приняты "в ответ на растущие объемы расходов в иностранной валюте по картам и статическую продажу иностранной валюты банку".

Муиззу пообещал, что общественность проинформируют об итогах расследования, а он продолжит защищать стабильность в стране.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане предотвратили попытку госпереворота.

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