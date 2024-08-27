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Тело экс-телохранителя президента Азербайджана нашли в пятизвездочном отеле Турции

умер телохранитель Ильхама Алиева, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 00:25 Фото: скриншот видео
Бывшего телохранителя президента Азербайджана Ильхама Алиева Махира Мамедова нашли мертвым в пятизвездочном отеле на западе Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Türkiye, трагедия произошла в курортном районе Кушадасы города Айдын.

"В районе Кушадасы города Айдын в своем гостиничном номере был найден мертвым 50-летний Махир Мамедов, который в свое время был личным телохранителем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точная причина смерти Мамедова будет установлена после вскрытия", – пишет издание.

Уточняется, что мужчина приехал в Кушадасы на отдых три дня назад со своей супругой Кемалей Мамедовой и сыном.

Издание отмечает, что после завтрака во вторник Мамедов и его семья отправились в комнату, чтобы отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын отправились на прогулку, а по возвращении обнаружили Мамедова неподвижно лежащим на полу.

"После получения сообщения в отель были направлены бригады скорой медицинской помощи и полиции. При контроле, проведенном медицинской бригадой, было установлено, что Мамедов скончался", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина едва не умер на борту самолета Алматы – Атырау.

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