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Павел Дуров стал участником еще одного расследования во Франции

Павел Дуров стал участником еще одного расследования во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 00:03 Фото: Instagram/durov
Основатель Telegram Павел Дуров стал участником еще одного расследования во Франции по обвинению в "тяжком насилии" в отношении одного из своих детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

По информации агентства, в этом расследовании фигурирует его сын, родившийся в 2017 году и обучавшийся в Париже. Дело ведет служба по делам несовершеннолетних. Как сообщает Le Parisien, "сейчас мальчик проживает в Швейцарии вместе с матерью. В 2023 году она подала жалобу в Швейцарии, обвинив своего бывшего партнера в насилии над одним из детей".

Речь идет об Ирине Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей Дурова. По ее словам, предприниматель пять раз применял насилие к их сыну в период с 2021 по 2022 год. 

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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