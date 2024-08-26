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В чем обвиняют Павла Дурова, рассказали в прокуратуре Парижа

В чем обвиняют Павла Дурова, рассказали в прокуратуре Парижа , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 21:13 Фото: Instagram/durov
Прокуратура Парижа 26 августа сообщила, что дело против основателя Telegram Павла Дурова было открыто 8 июля 2024 года. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях, передает Zakon.kz.

Прокуратура также уточнила, что срок задержания Павла Дурова может быть продлен максимум до 28 августа, пишет Bfmtv.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, связанным с организованной преступностью", – уточнили в ведомстве.

Дурова подозревают в 12 преступлениях: администрировании онлайн-платформы для незаконных сделок, отказе передать информацию по запросам силовых органов и соучастии в ряде преступлений (хранение детской порнографии, распространение наркотиков, киберпреступления, мошенничество). 

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон 26 августа прокомментировал задержание Павла Дурова. 

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. 

Кто такой Павел Дуров и чем его арест грозит Казахстану – читайте в материале Zakon.kz.

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