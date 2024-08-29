Пингвины в Южной Африке находятся под угрозой исчезновения

В Южной Африке идет борьба за сохранение исчезающего вида африканских пингвинов, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве окружающей среды ЮАР заявили, что собираются остановить вымирание африканских пингвинов, приняв ряд мер. К примеру, прекратить ловлю рыбы вблизи основных колоний птиц.

BirdLife South Africa и Южноафриканский фонд по сохранению прибрежных птиц (SANCOB) заявили, что хотят расширить зоны, запретные для рыбной ловли, вокруг шести пляжей и островов, где размножаются пингвины.

Известно, что африканские пингвины столкнутся с угрозой вымирания к 2035 году, если их популяция продолжит сокращаться с текущей скоростью 7,9% в год.

Сто лет назад насчитывалось до 1 млн размножающихся пар. Сейчас осталось менее 10 тыс. особей.

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