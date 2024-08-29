Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пингвины в Южной Африке находятся под угрозой исчезновения

Африканские пингвины вымирают , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 06:37 Фото: pixabay
В Южной Африке идет борьба за сохранение исчезающего вида африканских пингвинов, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве окружающей среды ЮАР заявили, что собираются остановить вымирание африканских пингвинов, приняв ряд мер. К примеру, прекратить ловлю рыбы вблизи основных колоний птиц.

BirdLife South Africa и Южноафриканский фонд по сохранению прибрежных птиц (SANCOB) заявили, что хотят расширить зоны, запретные для рыбной ловли, вокруг шести пляжей и островов, где размножаются пингвины.

Известно, что африканские пингвины столкнутся с угрозой вымирания к 2035 году, если их популяция продолжит сокращаться с текущей скоростью 7,9% в год.

Сто лет назад насчитывалось до 1 млн размножающихся пар. Сейчас осталось менее 10 тыс. особей. 

К другим новостям мира: Травяная настойка убила четверых и покалечила десятки людей в Таиланде.

Читайте также

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды
Во всем мире наблюдается нехватка продовольствия
Дельфин нападает на людей
Дельфина подозревают в многочисленных нападениях на людей в Японии
Мария Захарова высказалась о Павле Дурове
МИД России призвал международные организации осудить действия Франции по Дурову
Аксинья Титова
Африка ЮАР 2024 год Рыболовство Министры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал очень важный эпизод &quot;Новой волны&quot;
Игорь Крутой показал очень важный эпизод "Новой волны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: