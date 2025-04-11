Пингвин стал причиной крушения вертолета в Южной Африке

В январе 2025 года пингвин, находящийся в картонной коробке, стал причиной крушения вертолета в Южной Африке. Когда коробка сдвинулась, она задела управление и судно ударилось роторами о землю, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 19 января пассажир вертолета Robinson R44 Raven II летел на остров Берд с целью проведения аэрофотосъемки у его юго-восточного побережья. Во время перелета он держал в руках коробку с птицей внутри. До тех пор, пока она не сместилась.

Фото: South African Civil Aviation Authority

В отчете говорится, что когда вертолет находился на высоте около 15 м от земли, "картонная коробка соскользнула вправо и попала на рычаг управления. Из-за этого воздушный транспорт перевернулся, лопасти его несущего винта ударились о землю.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал и пингвин тоже. Авиационные власти установили, что пилот не соблюдал надлежащие процедуры в отношении груза. Так, отсутствие надежного сдерживания пингвина создало опасную ситуацию.

В отчете авиационного управления говорится, что катастрофа показала важность соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что вертолет рухнул в реку около пирса в одном из городов США.