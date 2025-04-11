Пингвин стал причиной крушения вертолета в Южной Африке
По информации NBC News, 19 января пассажир вертолета Robinson R44 Raven II летел на остров Берд с целью проведения аэрофотосъемки у его юго-восточного побережья. Во время перелета он держал в руках коробку с птицей внутри. До тех пор, пока она не сместилась.
Фото: South African Civil Aviation Authority
В отчете говорится, что когда вертолет находился на высоте около 15 м от земли, "картонная коробка соскользнула вправо и попала на рычаг управления. Из-за этого воздушный транспорт перевернулся, лопасти его несущего винта ударились о землю.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал и пингвин тоже. Авиационные власти установили, что пилот не соблюдал надлежащие процедуры в отношении груза. Так, отсутствие надежного сдерживания пингвина создало опасную ситуацию.
В отчете авиационного управления говорится, что катастрофа показала важность соблюдения правил безопасности.
Ранее сообщалось, что вертолет рухнул в реку около пирса в одном из городов США.