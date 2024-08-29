Дельфина подозревают в многочисленных нападениях на людей в Японии

Летом 2024 года в приморском городе Японии 18 человек получили ранения, предположительно, из-за нападения дельфина, отделившегося от своей стаи, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, считается, что дельфин совершил около 50 нападений на людей за последние годы.

Самец дельфина-афалины может проявлять агрессию из-за одиночества, поскольку дельфины-афалины очень социальный вид, который держится вместе, образуя стаи.

Тадамичи Морисаку из Центра исследований китообразных при японском Университете Миэ, рассказал, что для дельфинов-афалин этого вида необычно приближаться к людям, не говоря уже о том, чтобы кусать их.

При этом укусы, которые оставил дельфин являются "игривыми", что позволяет предположить, что дельфин "в основном хочет взаимодействовать с людьми", а не нападать на них или причинять им вред.

Но поскольку у дельфинов много острых зубов, даже легкий укус может нанести человеку травму.

Пловцов в этом районе теперь предупреждают о необходимости выйти из воды, если они увидят дельфина.

Ранее сообщалось, что в Исландии в результате обрушения ледяной пещеры Брейдамеркурйекюдль погиб гражданин США.

