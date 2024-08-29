Дельфина подозревают в многочисленных нападениях на людей в Японии
По информации Sky News, считается, что дельфин совершил около 50 нападений на людей за последние годы.
Самец дельфина-афалины может проявлять агрессию из-за одиночества, поскольку дельфины-афалины очень социальный вид, который держится вместе, образуя стаи.
Тадамичи Морисаку из Центра исследований китообразных при японском Университете Миэ, рассказал, что для дельфинов-афалин этого вида необычно приближаться к людям, не говоря уже о том, чтобы кусать их.
При этом укусы, которые оставил дельфин являются "игривыми", что позволяет предположить, что дельфин "в основном хочет взаимодействовать с людьми", а не нападать на них или причинять им вред.
Но поскольку у дельфинов много острых зубов, даже легкий укус может нанести человеку травму.
Пловцов в этом районе теперь предупреждают о необходимости выйти из воды, если они увидят дельфина.
Ранее сообщалось, что в Исландии в результате обрушения ледяной пещеры Брейдамеркурйекюдль погиб гражданин США.