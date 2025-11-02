Массовое нападение с ножом в британском поезде: девять человек в критическом состоянии
Инцидент произошел вечером 1 ноября 2025 года вскоре после отправления состава со станции Питерборо в Кембриджшире, пишет The Guardian.
По данным полиции, мужчину с большим ножом обезвредили электрошокером. Двое подозреваемых задержаны, расследование ведет антитеррористическое подразделение.
Британская транспортная полиция объявила произошедшее крупным инцидентом и задействовала протокол "Платон", применяемый при террористических атаках, но позже его отменили.
Очевидцы рассказали изданию The Times, что пассажиры прятались в туалетах, а "кровь была повсюду". На кадрах с места видны полицейские и машины скорой помощи у станции Хантингдон, а также вооруженные офицеры, бегущие к поезду.
Премьер-министр Кир Стармер назвал случившееся "глубоко тревожным". Движение поездов на линии East Coast Mainline может быть остановлено до понедельника.
Личности пострадавших и задержанных пока не раскрываются.
