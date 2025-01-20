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Культура и шоу-бизнес

Игорь Николаев сделал признание об Ирине Аллегровой

Игорь Николаев об Ирине Аллегровой: Ярчайшая страница в моей жизни, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 19:05 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Сегодня, 20 января 2025 года, народной артистке России Ирине Аллегровой исполнилось 73 года. "Императрицу" поспешили поздравить ее коллеги, среди которых был и композитор Игорь Николаев, сообщает Zakon.kz.

Артист на странице в Instagram опубликовал ряд архивных снимков и оставил трогательное поздравление.

"Ирочка, Ирина Великая, моя дорогая Императрица! Еще один день рождения и еще один повод признаться, что ты – ярчайшая страница в моей жизни и в творчестве. Мы так много сделали вместе, столько всего было прекрасного! Целую, обнимаю, люблю, поздравляю!"Игорь Николаев

Комментаторы присоединились к поздравлению, уточнив, что их дуэт: "Лучший!"

Стоит отметить, что во многом популярность Аллегровой принесли песни, написанные Николаевым. К примеру, "Младший лейтенант", "Фотография", "Глупый мальчишка" и другие.

20 января также отмечает праздник Ольга Бузова. Ей исполнилось 39 лет. Эпатажная актриса не только сняла интересный ролик, но и рассказала о себе несколько ключевых фактов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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