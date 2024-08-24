Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Фото: timesofisrael.
85-летний актер Джон Войт публично призвал Брэда Питта помириться с его дочерью ради детей, сообщает Zakon.kz.
Звездная пара распалась восемь лет назад, но до сих пор продолжают конфликтовать и выяснять отношения в суде. Джон считает, что этому следует положить конец и найти общий язык ради детей. Свое эмоциональное обращение мужчина озвучил 23 августа в интервью Fox News Digital.
"Знаете, мне кажется, детям нужна стабильность. Я люблю их детей и я люблю свою дочь. Я бы хотел, чтобы Брэд сделал шаг вперед и сделал то, что ему следует. Этот нонсенс должен закончиться!" Джон Войт
Фото: foxnews
Отец Джоли посетовал, что не общается с внуками настолько много, насколько бы ему хотелось. У экс-супругов шестеро детей, трое из которых – приемные.
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