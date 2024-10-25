Анджелину Джоли заподозрили в романе с 40-летним рэпером

Звезда Голливуда Анджелина Джоли тайно встретилась с 40-летним британским рэпером Akala. В скрытой любовной связи пару заподозрили журналисты, сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, исполнитель на прошлой неделе приехал в гостиницу The Corinthia в Лондоне, где остановилась 49-летняя актриса. Поклонники подозревают, что между знаменитостями начался роман.

По словам источника таблоида, рэпер и Джоли провели в отеле два дня, а после отправились на ужин в ресторан Soho House. Отмечается, что они использовали разные авто и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне.

"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и никуда не уходила. Akala уехал из гостиницы на одной из машин Анджелины в пятницу – за пару часов до премьеры ее нового фильма на Британском кинофестивале. Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне", – рассказал инсайдер.

Напомним, слухи о романе актрисы и музыканта появились уже несколько месяцев назад. Пара подкрепила их совместным выходом на Венецианском кинофестивале.

Ранее стало известно, что уникальный Ferrari 250 GT Coupé, принадлежащий Анджелине Джоли будет выставлен на аукцион. Машина сошла с конвейера в 1958 году.