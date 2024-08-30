Качество воздуха в Центральной Азии заметно ухудшилось за 170 лет – исследование

Британские ученые из Университета Лидса совместно с коллегами из Эдинбургского университета создали первую наглядную демонстрацию загрязнения воздуха во всем мире за последние 170 лет, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, опубликованном на официальном сайте Университета Лидса, представлены диаграммы, показывающие атмосферные концентрации микропыли PM 2.5 в столицах различных стран с 1850 по 2021 год.

"PM 2,5 связывают с широким спектром проблем заболеваний: от проблем с дыханием, таких как астма, до ухудшения здоровья легких, повышения вероятности развития рака и болезней сердца, а также повышения риска развития многих заболеваний, включая диабет, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона", – поясняют исследователи.

В своей работе они использовали данные компьютерного моделирования и спутниковых наблюдений для оценки изменений содержания твердых частиц в атмосфере с начала промышленной революции.

"За 170 лет в Европе заметно улучшилось качество воздуха. Особенно в западной части. В то же время в Центральной Азии и некоторых частях Африки воздух стал значительно грязнее из-за быстрой урбанизации и развития промышленности", – говорят ученые.

Они выяснили, что на чистоту воздуха значительное влияние оказывают природные источники твердых частиц, такие как лесные пожары и пустынная пыль.

Диаграммы проекта используют среднегодовое значение, чтобы учесть подъемы и спады из-за изменений погодных условий в течение года и упростить сравнение между местами. Однако исследователи отметили, что даже кратковременное воздействие очень высоких уровней может быстро вызвать острые последствия для здоровья, требующие медицинского лечения.

По словам авторов проекта, они рассчитывают, что их исследование поможет добиться глобального прогресса в борьбе за качество воздуха и сохранения здоровья человечества.

Ранее ученые заявили, что во всем мире наблюдается нехватка продовольствия. Глобальное производство продовольствия в европейских странах и на всех континентах ограничивается нехваткой опылителей. Из-за этого наблюдается кризис определенных культур.