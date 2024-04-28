Отчет: Центральная и Южная Азия были регионами с наихудшими показателями качества воздуха в мире

Согласно отчету IQAir, все, кроме одного, из 100 городов с самым высоким в мире загрязнением воздуха в прошлом году находились в Азии, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету организации IQAir, которая отслеживает качество воздуха во всем мире, подавляющее большинство этих городов – 83 – находятся в Индии, и все они превышают стандарты качества воздуха Всемирной организации здравоохранения более чем в 10 раз.

В исследовании рассматривались мелкие твердые частицы, или PM2,5, которые являются самым мелким загрязнителем, но в то же время и самым опасным. Только в 9% из более чем 7800 городов воздух соответствует стандарту ВОЗ, согласно которому среднегодовой уровень PM2,5 не должен превышать 5 микрограммов на кубический метр.

Бегусарай, город с населением в полмиллиона человек в штате Бихар на севере Индии, в прошлом году был самым загрязненным городом в мире со среднегодовой концентрацией PM2,5 118,9, что в 23 раза превышает рекомендации ВОЗ. За ним в рейтинге IQAir следуют индийские города Гувахати, Ассам; Дели и Мулланпур, Пенджаб.

Согласно отчету, по всей Индии 1,3 миллиарда человек, или 96% населения, живут в условиях, где качество воздуха в семь раз превышает рекомендации ВОЗ.

Центральная и Южная Азия были регионами с наихудшими показателями в мире, где в прошлом году находились все четыре наиболее загрязненные страны: Бангладеш, Пакистан, Индия и Таджикистан. В докладе говорится, что в Юго-Восточной Азии только на Филиппинах годовой уровень загрязнения снизился по сравнению с предыдущим годом.

Особую озабоченность вызывает Южная Азия: 29 из 30 наиболее загрязненных городов находятся в Индии, Пакистане и Бангладеш. В отчете крупные населенные пункты Лахор поставлен на 5-е место, Нью-Дели – на 6-е и Дакка – на 24-е место.

Только 10 стран и территорий имели "здоровое" качество воздуха: Финляндия, Эстония, Пуэрто-Рико, Австралия, Новая Зеландия, Бермудские острова, Гренада, Исландия, Маврикий и Французская Полинезия.

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики 28 апреля в Актобе, Усть-Каменогорске, Риддере, ночью в Астане.

